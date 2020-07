Centodieci e lode per la figlia del sindaco: applausi per Emma Grisanti

Campagnatico ha una nuova dottoressa in giurisprudenza da 110 e lode. Emma Grisanti si è laureata oggi all'Università Roma Tre, discutendo una tesi in diritto amministrativo su “Il subappalto. I limiti alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale”. Relatore è stata la professoressa Maria Alessandra Sandulli. Grande soddisfazione per il completamento degli studi magistrali per il babbo Luca Grisanti, sindaco di Campagnatico, e per la mamma Donatella Rusci, che sono stati ringraziati da Emma attraverso una bellissima dedica pubblicata sul suo lavoro finale. “Il grazie più grande va ai miei genitori, colonna portante di ogni passo della mia vita, di sorrisi, porta sempre aperta al mio ritorno. A loro vanno i cinque anni del mio percorso universitario, le mie chiamate agitate prima di un esame e quelle soddisfatte quando potevo dire loro che tutto era andato bene. Grazie a loro ho sopportato sconfitte e ho preso decisioni dopo chiacchierate infinite; grazie a loro ho provato la felicità infinita nel tornare a casa e vedere i loro sorrisi. Quegli stessi sorrisi che mi hanno dato una forza costante durante tutta la mia carriera universitaria. A loro è dedicato questo traguardo e a loro dedicherò ogni futuro sforzo, le parole non saranno mai abbastanza, ma grazie infinite”. Un sentimento intenso quello di Emma per i genitori che ha regalato loro quelle emozioni che, unite alla soddisfazione di registrare i successi universitari della figlia, li rendono orgogliosi di lei.