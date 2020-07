Cinema e spettacoli dal vivo nel giardino di Palazzo Pretorio

Da giovedì 9 luglio le notti di Certaldo si “accendono” con la passione del grande cinema e del teatro d’autore con due cartelloni in uno che animeranno tutte le sere di luglio e agosto 2020. Torna dopo tanti anni il cinema all’aperto, stavolta nel giardino di Palazzo Pretorio, con l’arena estiva “Cinema d’estate 2020”, ogni sera (o quasi) alle ore 21,30 fino a fine agosto. Dal 16 al 19 luglio invece, per quattro notti, il cinema lascerà il posto ad “Amorose fiamme”, rassegna di musica e teatro con gli spettacoli di Ginevra Di Marco, Duo Baldo, la graphic novel musicata Quando tutto diventò blu, Paolo Hendel. Grandi spettacoli a prezzi popolari (6 euro il cinema, 15/20 euro il teatro) in una platea circondata dalle mura medievali del palazzo vicariale e da oleandri in fiore.

“Certaldo riparte dopo l’isolamento anche con il cinema e lo spettacolo dal vivo – dice il sindaco Giacomo Cucini – rivolti non solo al pubblico locale, ma alla Toscana ed ai turisti. I grandi eventi estivi per i quali siamo noti, a partire da Mercantia, sono per forza di cose rinviati, ma l’amministrazione si è impegnata per trovare altre opportunità. Il risultato è questo cartellone di cinema, organizzato dal Multisala Boccaccio, e di spettacolo dal vivo, proposto da Fonderia Cultart, che ci consentirà di riappropiarci dei nostri spazi, del nostro tempo libero e di dare un messaggio positivo di riapertura. Il programma di eventi serali, insieme al nuovo allestimento museale ed espositivo di Palazzo Pretorio, rappresenta un’opportunità per cittadini e turisti per trascorrere nel borgo e nelle strutture del paese alto e basso un’intera giornata di tempo libero ricca di eventi. In un contesto da sempre sinonimo di qualità ambientale e relax, di ricchezza enogastronomica e vita slow; invitiamo tutti a venire a trovarci”.

La rassegna cinematografica, organizzata dal Multisala Boccaccio, con in programma i grandi film dell’ultima stagione e che ci sono mancati durante l’isolamento – Parasite, I Miserabili, JoJo Rabbit, Joker – i i film premiati ai David di Donatello – La dea fortuna, Il traditore, Mio fratello rincorre i dinosauri, Pinocchio – film di animazione come Trolls World Tour e le uscite del 2020 come 18 regali, Odio l’estate, Sonic ed e altro ancora.

La rassegna di musica e spettacolo "Amorose fiamme” si svolgerà invece dal 16 al 19 luglio, un progetto a cura di Fonderia Cultart, in collaborazione con Comune di Certaldo e visitcertaldo.com, con il sostegno di Banca di Cambiano.

Si inizia Giovedì 16 luglio con “Quello che conta" l'omaggio a Luigi Tenco di Ginevra Di Marco, insieme a Francesco Magnelli e Andrea Salvadori; Venerdì 17 lo spettacolo del Duo Baldo "CONdivertimentoCERTO", show in cui due musicisti classici "giocano" e scherzano con la musica con un risultato irresistibile ed esilarante; Sabato 18 il concerto a fumetti "Quando tutto diventò blu" dall'omonima graphic novel di Alessandro Baronciani, disegnato dal vivo dall'autore con l'intervento musicale di Corrado Nuccini (Giardini di Miro), Daniele Rossi, Ilaria Formisano (Gomma); chiusura Domenica 19 luglio con Paolo Hendel in "La giovinezza è sopravvalutata", confessione autoironica sugli anni che passano con tutto quel che questo comporta.

L'inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.30, i posti sono limitati, i biglietti (15/20€) si possono acquistare on line e nei punti vendita Ticketone.it Informazioni: 338.1015732

QUESTO IL PROGRAMMA INTEGRALE DEL MESE DI LUGLIO:

Giovedì 9 luglio PARASITE di Bong Joon-ho con Song Kang-ho, Lee Sunkyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam Corea del sud, 2019, durata 132 min Vincitore di 1 David di Donatello 2020: Film straniero

Venerdì 10 luglio I MISERABILI di Ladj Ly con Damien Bonnard, Alexis Manenti, DjibrilZonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly Francia, 2019, durata 100 min

Sabato 11 luglio LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Cioccaltalia, 2019, durata 118 min Vincitore di 1 David di Donatello 2020: Miglior attrice

Domenica 12 luglio CENA CON DELITTO di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon USA, 2019, durata 131 min

Lunedì 13 luglio JOJO RABBIT di Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell Germania, 2019, durata 108 min

Martedì 14 luglio FAVOLACCE di Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korov kin Italia, 2020, durata 98 min

Mercoledì 15 luglio TROLLS WORLD TOUR di Walt Dohrn, David P. Smith con Francesca Michielin, Stash, Elodie, Sergio Sylvestre, Anna Kendrick, Justin Timberlake USA, 2020

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio:

AMOROSE FIAMME - RASSEGNA DI MUSICA E TEATRO

Ingresso: biglietto unico 15/20 euro + prevendita

Info: www.ticketone.it – cell. 338 1015732

Giovedì 16 luglio - GINEVRA DI MARCO CANTA TENCO

con Ginerva di Marco, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori

Venerdì 17 luglio - DUO BALDO CONdivertimentoCERTO

con Brad Repp violino, Aldo Gentileschi pianoforte

Sabato 18 luglio - QUANDO TUTTO DIVENTO' BLU CONCERTO A FUMETTI

con Alessandro Baronciani e Corrado Nuccini, Daniele Ross

Domenica 19 luglio - LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

con Paolo Hendel

Lunedì 20 luglio GLI ANNI PIU BELLI di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Fa vino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame Italia, 2020, durata 129 min

Mercoledì 22 luglio SONIC - IL FILM di Jeff Fowler con James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Neal McDonough, Tika Sumpter, Adam Pally USA, Canada, Giappone, 2020, durata 100 min

Giovedì 23 luglio 18 REGALI di Francesco Amato con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri Italia, 2020, durata 115 min

Venerdì 24 luglio ODIO L'ESTATE di Massimo Venier con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli Italia, 2020, durata 110 min

Sabato 25 luglio IL TRADITORE di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferra cane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Italia, 2019, durata 148 min Vincitore di 6 David di Donatello 2020 tra cui Miglior film

Domenica 26 luglio JOKER di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron USA, 2019, durata 122 min

Lunedì 27 luglio DOWNTON ABBEY di Michael Engler con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith Gran Bretagna, 2019, durata 122 min

Mercoledì 29 luglio PINOCCHIO di Matteo Garrone con Federico lelapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini Italia, Gran Bretagna, Francia, 2019, durata 125 Vincitore d 4 David Donatello 2020

Giovedì 30 luglio MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma Italia, 2019, durata 101 min Vincitore di 1 David di Donatello 2020: David giovani

Venerdì 31 luglio DOPO IL MATRIMONIO di Bart Freundlich con Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Abby Quinn, Eisa Davis, Alex Esola USA, 2019, durata 110 min

SEGUIRÀ IL PROGRAMMA DI AGOSTO

ACQUISTA IL BIGLIETTO SUL SITO O TRAMITE LA APP: Multisala Naturale

Info: www.valdelsacinema.it

Spettacolo ore 21.30

Ingresso Euro 6,00 - Ridotti € 5,00 (riduzione per ragazzi fino a 10 anni e per over 65)

Abbonamento 5 ingressi - Euro 22,00 (non valido per film in uscita nazionale il cui costo sarà il seguente: intero €7,50, ridotto €5,50)

Il programma potrà subire variazioni

CERTALDO ALTO PALAZZO PRETORIO,

Piazzetta del Vicariato 4

Parcheggio Certaldo Alto, via delle Mura

Funicolare da Piazza Boccaccio aperta fino alle ore 01:00

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa