Daniele Sesoldi, il pilastro Use rinnova per la 13esima volta

Il primo tassello della nuova Use Computer Gross è ormai un punto di riferimento da anni. Daniele Sesoldi sarà infatti ancora una volta sotto le plance della squadra. Il pivot classe ’92 ha infatti rinnovato l’accordo e si appresta così a vivere l’ennesimo campionato con la maglia biancorossa addosso, il tredicesimo in serie B. A parte una parentesi di un anno alla Laurenziana che gli servì per fare esperienza, Daniele ha poi sempre militato nell'Use e nel Biancorosso ed anche il prossimo anno sarà così per la soddisfazione di entrambe le parti, oltre che del pubblico, che vedrà in campo un empolese prodotto e cresciuto in casa.

Fonte: Use Basket Empoli