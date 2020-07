Estate a Vicopisano, tanti eventi a luglio e agosto

E' stata ribattezzata“Piccola” Estate, quella organizzata dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano, in realtà è “grande” nei numerosi eventi e pensata per tutte le età e per ogni sfumatura di gusto.

"Un programma estivo _ dicono l'Assessora al Turismo Fabiola Franchi e la Consigliera alla Cultura Elena Pardini _ per ritrovare il piacere di condividere emozioni, benessere, socialità, e quello di stare insieme, rispettando le regole e le precauzioni, rigenerandoci dopo mesi difficili con tante belle iniziative per grandi e piccini. Nell'estate, infatti, c'è un'estate speciale ed è quella che abbiamo dedicato ai bambini e alle bambine, con eventi pensati per loro."

Luglio e agosto saranno scanditi da arte, musica, teatro, storia, archeologia, passeggiate, cinema e letture sotto le stelle per i più piccoli, sagre, feste all’aperto e molto altro ancora in location all'aperto anche molto suggestive.

E a settembre l'estate continuerà perché nuove iniziative sono già in preparazione.

L'ingresso è gratuito per tutti gli eventi, eventuali costi sono indicati nel programma, tutto da scoprire, disponibile su www.viconet.it. La prenotazione è obbligatoria e gli accessi sono regolati in base alla normativa anti-Covid. In ogni caso, per tutte le informazioni, è a disposizione la Biblioteca Peppino Impastato Vicopisano ai seguenti recapiti: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it .

Fonte: Ufficio Stampa