Estate a Montespertoli, una settimana ricca di impegni

L'amministrazione Mugnaini ha puntato molto sull'estate 2020 ed è riuscita ad organizzare un ricco programma che, da questa settimana, impegnerà i montespertolesi quasi tutte le sere.

Da martedì 7 luglio partirà il cinema all'aperto nei giardini della Scuola Elementare Machiavelli denominato per l'occasione 'La Quinta', organizzato dalla Casa del Popolo con la collaborazione ed il contributo del Comune di Montespertoli. Il primo film in programmazione è 'Joker', mentre domenica 12 luglio sarà il turno di 'Jo Jo Rabbit', entrambi usciti nello scorso inverno. A causa delle disposizioni legate al Coronavirus, il numero di posti è limitato ed è fortemente consigliata la prenotazione chiamando il numero 0571/609006.

Il mercoledì sera sarà l'occasione per bere buon vino, cenare all'aperto e godersi il mercato notturno con ben due postazioni di musica dal vivo, nel dettaglio:

- Mercatino del riciclo: Mani Felici R-Estate

p.zza del Popolo - dalle ore 18.00 alle ore 23.30

- ESTATE IN CANTINA organizzato dalla Federazione Strade del Vino, dell'olio e dei Sapori di Toscana

p.zza del Popolo - dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - degustazione dei vini delle Aziende Agricole Marzocco di Poppiano e La Querce Seconda. Nel weekend sarà possibile visitare la Cantina dell'Azienda Marcocco previa prenotazione al numero 338 4900680.

- Daniel Chazarreta , Chitarrista argentino in via Roma - dalle ore 20.00

- The Blues Project band in p.zza Machiavelli - dalle ore 21.30

- MERCATO NOTTURNO per le vie del centro

Per l'occasione, si terrà anche la presentazione del nuovo spumante della cantina Valvirginio presso l'enoteca I'Licchio, alla presenza del Sindaco Alessio Mugnaini.

Giovedì, nella frazione di Ortimino, al Circolo ARCI I'Poggio si inaugurerà l'edizione 2020 di MOMU - Montespertoli Musica Estate che, con un programma ricco e variegato, toccherà tante piazze delle frazioni di Montespertoli. Inizio dello spettacolo dalle ore 21.30. E' necessaria la prenotazione chiamando il numero 329/3260183. Alle 20.00 è prevista una degustazione di vini e prodotti locali a cura delle aziende agricole del territorio.

Non finisce qui. Tutti i giorni, mentre si percorre Via Sonnino (tra p.zza del Popolo e p.zza Machiavelli) sarà possibile soffermarsi a godere degli scatti della mostra dedicata a Montespertoli - RIPARTIAMO da Montespertoli. Si tratta di una serie di scatti dei soci del Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli stampati in grande formato e visibili dall'esterno al LOFT19.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa