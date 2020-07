Fiera di Cascina, programmato il ritorno

“Dopo i mercati, a Cascina si torna alla normalità anche con la tradizionale fiera in onore dei SS. Innocenzo e Fiorentino in programma sabato 11 luglio. Un grazie all’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Dario Rollo e dell’assessore Patrizia Favale, per aver accolto le richieste degli ambulanti e per aver collaborato con Anva per mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi”. C’è soddisfazione nelle parole del sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana Nord, rappresentato dal responsabile Claudio Del Sarto e dal coordinatore Fiere Marco Marina, in attesa della fiera di Cascina in programma sabato 11 luglio.

“Un appuntamento importante nel panorama fieristico locale – aggiungono Del Sarto e Marinai – per il quale abbiamo svolto un duro lavoro a fianco dell’amministrazione comunale cascinese affinchè si potesse rispettare la data secondo la tradizione. In queste ore stiamo sistemando anche le questioni legate al suolo pubblico delle attività a posto fisso affinchè possano convivere con i banchi nell’interesse di tutti. Un lavoro che ha visto, ognuno per le proprie competenze, impegnarsi al massimo nei confronti di una categoria che più di altre è uscita in ginocchio dal lungo lockdown. Da parte del Comune è stato fondamentale l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per gli ambulanti, in modo di ridare ossigeno alla categoria. Per quanto riguarda la fiera di sabato – dicono ancora i due dirigenti Anva – anche gli ambulanti hanno voluto fare la loro parte organizzando a proprie spese il servizio di vigilanza”.

La conclusione di Claudio Del Sarto e Marco Marinai. “In questi mesi difficili, l’Anva ha sempre collaborato con il Comune in modo da farci trovare pronti al momento della ripartenza. E’ successo per i mercati settimanali, prima con la parte alimentare poi con l’apertura a tutte le altre merceologie, è successo con le fiere. Una dimostrazione di come i fatti contano più degli slogan per chi come noi ha a cuore gli interessi generali della categoria e non solo quelli di pochi”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord