Finge di conoscere una 98enne e la deruba, succede a Capraia

Ha finto di conosce una anziana per derubarla. A Capraia e Limite è andato in scena un furto con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, vittima una 98enne in via Corti. La donna ha visto fermarsi una moto, è scesa una persona che, ancora col casco, l'ha salutata e con modi gentili le ha chiesto se la riconoscesse. In seguito l'ha abbracciata, è risalita sul mezzo ed è andata via. Solo pochi istanti dopo la 98enne si sarebbe accorta di esser stata derubata di una preziosa collanina d'oro, stando a La Nazione. Il furto sarebbe avvenuto alle 20.30 di sabato 4 luglio e sul caso indagano i carabinieri.