Lavori Via don Minzoni, Palazzo (Lega): "Ancora caos, non informati cittadini e negozi"

È ancora caos nella zona campo sportivo, a Certaldo. Da lunedì fino a settembre Via Don Minzoni sarà interessata da lavori per la sostituzione della tubatura centrale. Un'opera che prevede, come somme a disposizione, un esborso di 680mila euro.

Qualcosa, però, è andato storto: il progetto d Acque infatti è datato dicembre 2019, l'ordinanza per la chiusura delle strade è di fine giugno e il Comune non ha avuto il benchè minimo buon senso di informare i cittadini della imminente chiusura le cui modalità, tra l'altro, non sono neanche chiare; perchè se da una parte si dice che il traffico veicolare sarà compromesso per la chiusura totale, dalle tavole di progetto si evince invece che sarà realizzato un cantiere mobile a "step" predeterminati.

"Purtroppo siamo ancora una volta a rilevare un problema noto: questa Amministrazione è incapace di informare per tempo la cittadinanza, abbandonata quindi a se stessa e alla speranza che, di fatto, non vengano compromessi ancora una volta la vivibilità del quartiere (es. parcheggi e soste) e l'accesso ad esercizi commerciali importanti per la zona" sostiene Eliseo Palazzo.

Già in passato la vicina Via del Molino è stata oggetto di lavori che sono durati diversi mesi, senza che Sindaco nè Assessori si facessero vivi. Il lockdown ha già messo in difficoltà alcune attività della zona e la mancata organizzazione potrebbe compromettere ulteriormente la ripresa.

"Sono andato personalmente a informare i vari esercizi e più cittadini possibile, in merito ai lavori che partiranno, con le poche risposte e certezze a disposizione. Parte dei lavori, inoltre, interesserà anche le vie traverse e sarà rovinata buona parte della sede stradale rimessa a nuovo poco tempo fa. Oltre al danno, quindi, anche la beffa - conclude Palazzo; non solo mancano le informazioni base (saranno interessate anche alcune utenze private) per cittadini e attività, ma si registrerà anche uno spreco di risorse pubbliche a causa della mancata programmazione di un'opera, gradita e necessaria, ma che probabilmente costerà più di quello che inizialmente è stato preventivato. Basterebbe poco e invece si fa acqua da tutte le parti.."

Fonte: Lega Certaldo