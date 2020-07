Michael Odibe nuovo calciatore del Poggibonsi

L’U.S. Poggibonsi annuncia di aver avviato le procedure per il tesseramento del difensore Michael Odibe. Il calciatore nigeriano vanta esperienze calcistiche in Ucraina, Kazakistan, Cipro e Romania. Arsenal Kiev e Dnipro in particolare le maglie indossate. Proprio con il Dnipro nel 2012 Odibe è sceso in campo in quattro occasioni in UEFA Europa League, giocando 90 minuti nella sfida dello Stadio San Paolo contro il Napoli.

Portato in Italia dal Siena allenato da Alberto Malesani, il centrale difensivo classe 1988 ha disputato con i bianconeri il secondo segmento del campionato di Serie A 2009-2010. Nel nostro paese Odibe annovera anche una parentesi in Serie C con il Südtirol. Michael Odibe si era già allenato con il Poggibonsi per alcuni mesi della passata stagione, accasandosi poi a dicembre al Concordia Chiajna nel campionato di Serie B della Romania.

Il calciatore, che ha messo le radici nel territorio valdelsano, si è presentato in perfetta forma fisica e carico per la nuova avventura in giallorosso. L’U.S. Poggibonsi ha intrapreso il procedimento previsto dal Comunicato LND 229/A per perfezionare il tesseramento di Odibe nel più breve tempo possibile. Il primo commento di Michael Odibe: “Sono super contento di questa scelta. Forza Poggibonsi!”.

Fonte: U.S. Poggibonsi Ufficio Stampa