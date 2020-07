Montelupo Golf Club presenta Music on the Green

Californiano che vive in Toscana da più di 30 anni, oltre al golf, Christopher Cowie è appassionato di musica e così, già dall’estate del 2012, ha ospitato per alcuni anni al Montelupo Golf Club concerti di lirica e classica.

Quest’anno si riparte con un programma assai ambizioso e più strutturato, proprio perchè è un anno difficile per la musica, aggiungendo per la prima volta il jazz alla classica e lirica ed estendendo la stagione fino ai primi di settembre, in collaborazione con Italian Opera Florence, Casa Parakultural e Proscenium.