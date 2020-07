Cultura in lutto: è scomparso Ennio Morricone

Se ne è andato un maestro della musica italiana: a 92 anni è scomparso Ennio Morricone, compositore e direttore di orchestra conosciuto in tutti il mondo. Morricone è venuto a mancare in una clinica di Roma per le conseguenze di una caduta.

Di origini romane, nella sua carriera aveva suonato in tutto il mondo. Il suo nome è legato anche alla Toscana, luogo in cui ha tenuto molti concerti: uno dei suoi ultimi spettacoli è stato al Lucca Summer Festival 2019. In quel caso aveva portato sul palcoscenico le musiche che lo hanno reso famoso, molto spesso composte per film di successo diretti dai più grandi registi della storia. Non a caso Morricone nella sua carriera ha ricevuto due premi Oscar.





