Stefano Bartoli, l'improvvisa scomparsa scuote San Miniato Basso

Ha lasciato un vuoto improvviso e inaspettato Stefano Bartoli, bancario e consulente di San Miniato Basso, conosciuto anche per la sua attività di scrittore nel tempo libero. Lascia la moglie Cinzia Nannini e i figli Sara e Luca. Bartoli, scomparso per un infarto, nel corso degli anni ha lavorato in Banca Toscana e al Monte dei Paschi ricoprendo incarici di prestigio come quello di direttore. Negli ultimi anni si era specializzato nelle consulenze per aziende e per contributi della Comunità Europea. Solo poche ore prima della tragica scomparsa sul suo profilo Facebook un tramonto da Castagneto Carducci.

Lutto in casa Etrusca per Stefano Bartoli

Tutta la società Etrusca si stringe al dolore della famiglia Bartoli per l'improvvisa scomparsa del caro Stefano. Stefano è stato giocatore dell'Etrusca e per qualche anno ha intrapreso la carriera da allenatore delle giovanili; la carriera professionale lo ha tenuto lontano dai campi di basket, ma è sempre stato vicino all'Etrusca, come tifoso della squadra ed insieme al figlio Luca nelle giovanili. Un abbraccio commosso a tutta la famiglia Bartoli da tutto il mondo Etrusca.

Il cordoglio del sindaco e collega Simone Giglioli

Ho appreso stamani della scomparsa di Stefano Bartoli.

Stefano per me è stato un amico e un collega. Collega che ho conosciuto, quando ero alle prime esperienze in Banca Toscana, io in filiale a Modena e Stefano in Direzione generale a Firenze, dove si occupava di grandi operazioni. Può sembrare un paradosso, entrambi sanminiatesi, ci siamo conosciuti a Modena. Stefano ha dato tanto alla Banca, forse anche un pezzo della sua salute.

E poi con Stefano è stato a lungo iscritto al Partito Democratico, attivo partecipante a tante iniziative e attivo in tante campagne elettorali.

Quando ho saputo che si era ammalato di Coronavirus mi sono preoccupato, perchè sapevo il suo fisico già minato. Invece lo aveva superato bene, facendo solo un piccolo periodo in ospedale. Ne aveva anche scritto magistralmente, come sapeva fare lui, allietando il suo profilo facebook di tantissimi racconti deliziosi, alcuni legati alla sua militanza nell'Etrusca basket.

Ciao Stefano, ci mancherà il tuo sorriso, la tua gentiezza e la tua competenza. Un abbraccio alla famiglia, alla moglie, ai figli, al fratello e allo zio Vittorio, Presidente del Consiglio comunale.

