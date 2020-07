Tnt collegiale in nazionale di fondo Diletta Carli e Ginevra Taddeucci

Il T.N.T. Empoli conferma la posizione di eccellenza nella specialità delle acque libere. Il dt e presidente della società biancazzurra, Giovanni Pistelli, festeggia insieme al proprio staff la convocazione delle sue allieve Diletta Carli e Ginevra Taddeucci a un collegiale della nazionale a Poggio all’Agnello (Piombino) fino al 18 luglio.

Le nuotatrici, accompagnate dal tecnico nonché ex campione di maratone acquatiche Andrea Volpini, ribadiscono quindi spiccate attitudini alle sfide di fondo. Questo premio è comunque stato guadagnato sul campo dalle due atlete toscane - Diletta Carli è viareggina mentre Ginevra Taddeucci è fiorentina – sulle quali i tecnici federali contano molto, poiché hanno inanellato ottimi risultati in gare di considerevole valore nelle scorse stagioni.

Gli azzurri partecipanti al raduno, dove affrontano due allenamenti in mare e nove in piscina ogni settimana, avevano già ripreso la preparazione in luoghi aperti dal 18 maggio, primo giorno consentito dopo l’interruzione delle competizioni per l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Adesso, invece, Diletta Carli e Ginevra Taddeucci possono mettere nel mirino i campionati italiani Assoluti 2020, fissati dal 18 al 21 agosto a Piombino.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli