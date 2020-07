Usura, marito e moglie ai domiciliari: 900% di tasso di interesse

Sequestro da 700mila euro e arresto ai domiciliari per una coppia (obbligo di dimora per il figlio): la guardia di finanza e i carabinieri di Montepulciano hanno eseguito i provvedimenti in merito a un giro di usura che portavano, secondo quanto appreso, a prestiti con interessi superiori al 900% a piccoli imprenditori, commercianti e privati traSiena e Arezzo. Il giro di affari ha una storia quindicennale, dal 2004 al 2019. 1,7 milioni di giro d'affari e 700mila euro di interessi. I pagamenti venivano nascosti con fatture per operazioni inesistenti tramite 5 società a loro riconducibili. Niente era mai stato versato all'erario. Con l'inchiesta è stato sequestrato anche un 'compro oro' a Sinalunga.