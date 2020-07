Le religioni e le sfide del futuro, Vannino Chiti presenta il libro a Marina di Grosseto

“Le religioni e le sfide del futuro”, l’ultimo libro di Vannino Chiti, sarà l’oggetto di un’intervista pubblica che il giornalista Giancarlo Capecchi farà al Senatore sabato 11 luglio alle 18.30 all'hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto. Si tratta del primo evento con la presenza del pubblico dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid 19.

Al centro della serata ci sono i temi cruciali che il volume tratta, le sfide del futuro delle religioni. La ricerca di ciò che unisce ed il dialogo fra le religioni sono il filo conduttore del libro. Il confronto sui valori comuni può portare infatti alla condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. La reciproca conoscenza, il rispetto e la tolleranza trovano voce in queste pagine e sono il solo modo col quale sarà possibile arrivare ad una pacifica convivenza democratica, come ci insegna il Pontificato di Papa Francesco che, proprio su questi aspetti, è molto attento. Chi, come l’autore, crede che questa sia la sola strada percorribile trova nel volume spunti importanti e tesi da condividere.

Fonte: Ufficio Stampa