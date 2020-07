Ambrogiana Fool Park, si parte: Ottobit Art Lab gestirà il progetto

In pochi giorni il parco dell’Ambrogiana è stato allestito per accogliere la manifestazione Ambrogiana Fool Park, facendo prendere forma a quella che qualche settimane fa era solo un’idea.

L’amministrazione comunale ha elaborato un progetto di massima, per poi affidare gli allestimenti a una società specializzata, la Otto Eventi.

Il concessionario che gestirà la manifestazione per tutto il periodo è, invece, la Ottobit Art Lab, una realtà di Montelupo che nel tempo ha saputo affermasi e proporre attività, eventi e concerti che incontrano il gusto dei ragazzi più giovani.

Il programma di massima che è stato presentato, tuttavia tiene conto di tutte le fasce di età e dà spazio anche alle associazioni del territorio.

Dunque si parte domani, 8 luglio. Alle ore 19.00 è previsto un brindisi inaugurale con il sindaco, la giunta e coloro che hanno lavorato per la realizzazione dell’evento.

Già da domani saranno attivi i punti ristoro dello street food, la birreria e il bar.

Alle 21.30 appuntamento con la prima proiezione del cinema sotto le stelle a cura del Mignon.

La pellicola in programma è PARASITE, vincitore della Palma d’oro a Cannes.

Prima dell’inizio del film sarà reso un omaggio al grande Ennio Morricone, scomparso proprio ieri.

Giovedì la programmazione cinematografica prevede “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Nella programmazione presentato da OTTO BIT ART LAB c’è spazio per le associazioni del territorio: previsti incontri con l’associazione viva scienza e spettacoli di danza a cura di “MD Academy e MD SpinKids” con l’associazione “Miosotys”.

Il calendario degli spettacoli e dei concerti è ancora in via di definizione, e le date saranno annunciate la prossima settimana, ma ci sono alcuni punti fermi: lo spettacolo DONNE GUERRIERE del 24 luglio con Ginevra di Marco e Gaia Nanni, i match di improvvisazione teatrale, il concerto di Paolo Benvegnù il 29 agosto e il Mirco Roppolo DJ vintage (sabato 22 agosto).

«Fool Park nasce da un’idea dell’amministrazione comunale, ma si trasforma subito in un’iniziativa corale in cui ciascun soggetto fa la propria parte. Dai privati coinvolti al mondo dell’associazionismo. Il cinema Mignon cura la rassegna cinematografica e gestisce lo spazio proiezioni con i suoi volontari. Altre associazioni sono coinvolte nello spazio street food o negli spettacoli; altre ancora, come Misericordia, Pubblica Assistenza, La Racchetta e l’Auser ci supportano nel presidio dell’area in alcuni momenti del giorno.

Un’azienda privata, la BLITZ disinfestazioni, ha scelto di sostenerci occupandosi gratuitamente tutte le sere della disinfestazione dell’area dalle zanzare. Ed è un po’ merito anche del titolare di questa azienda se c’è FOOL PARK. In pieno lock down quando solo uscire all’aperto pareva un’utopia, ci scrisse una lettera invitandoci a riflettere sulla possibilità di iniziare a progettare qualcosa per l’estate.

Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo realizzato. Perchè è un po’ folle, coraggioso, impegnativo, ma sono convinto che se si rimane ancorati a quello che abbiamo fatto e alle nostre paure andiamo poco lontano. Per questo sono stupito e un po’ infastidito da chi ha criticato a priori, senza neppure capire che cosa abbiamo organizzato nel Parco. Dateci il tempo di avviare la manifestazione, vediamo come va e poi saremo aperti ad un confronto pacato e costruttivo. Anche perché la stessa sera non mancheranno neppure le iniziative in centro», afferma Paolo Masetti.

Mercoledì 8 luglio, infatti, aprirà anche la mostra dedicata alla ceramica contemporanea in via XX Settembre; inizieranno i laboratori per i bambini organizzati dal Museo della ceramica (chi è interessato può telefonare al numero 0571 1590300 per informazioni e prenotazioni) e soprattutto a partire dalle 19.30 in piazza della Libertà si terrà una diretta di Radio Lady, nel corso della quale sarà anche reso omaggio alla prima squadra dell’USC Montelupo, passata in Promozione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa