Boom di partecipanti ai corsi Afa e fitness dalla Uisp Empoli Valdelsa

Un'affluenza oltre ogni aspettativa. Decine e decine di persone, infatti, hanno partecipato ai corsi Afa e di ginnastica, ripartiti mercoledì scorso dopo mesi di stop forzato. Il comitato Uisp Empoli Valdelsa APS, in forza delle numerose richieste che ha ricevuto nelle ultime settimane, ha deciso di riattivare alcuni corsi per permettere a tutti di tornare a fare attività motoria nel massimo della sicurezza. Spazi all'aperto, piccoli gruppi, distanziamento, attrezzature obbligatoriamente portate da casa: un'organizzazione attenta per poter garantire le norme anticontagio.

«Non ci aspettavamo tanta partecipazione, specie i primi giorni – spiega Emanuela Marconcini, responsabile dell'area Sport Per Tutti della Uisp territoriale – a Empoli si sono raggiunte le quaranta presenze nell'orario mattutino dei corsi Afa e altre decine negli altri comuni. Stesso andamento per i corsi di fitness. L'età media è sui 70 anni per l'Afa e 45 per il fitness e tutti si stanno dimostrando molto attenti alle nuove norme. Avevamo ricevuto molte sollecitazioni nelle ultime settimane, che ci avevano fatto capire quanto fosse grande la voglia di tornare a fare attività. E adesso stiamo pensando di andare avanti con alcune proposte anche per il mese di agosto, perché la richiesta è continua».

Partecipare è molto facile. Per frequentare i corsi di fitness bisogna presentare il certificato medico in corso di validità, mentre per i corsi Afa non è necessario. Gli atleti già iscritti all'anno sportivo 2019/2020 sarà sufficiente che si presentino - con un asciugamano e una bottiglietta d'acqua - sul posto all'orario previsto, senza bisogno di ulteriori iscrizioni. Saranno successivamente suddivisi in base al numero di partecipanti. Per informazioni si può contattare il comitato Uisp di Empoli al numero 0571/711533 o tramite mail all'indirizzo empolivaldelsa@uisp.it. Oppure visitare il sito www.uisp.it/empoli.

Ecco, nel dettaglio le proposte. Per quanto riguarda i corsi Afa a Empoli gli appuntamenti sono il lunedì e il mercoledì, sia dalle 8,30 alle 9,30 sia dalle 19 alle 20 presso il parco verde dietro il palasport Aramini, adiacente a via Barzino. A Capraia e Limite il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20 dietro la scuola media di Limite, lungo l'Arno. A Montelupo il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 9,30 al parco dell'Ambrogiana, lato Fibbiana. A Montespertoli il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 9,30 al parco Sonnino.

Per quanto riguarda il fitness a Empoli (sempre nello spazio verde dietro al PalAramini) si possono frequentare i corsi di “Caraibico Slim Fast” il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 21, di “Pilates” il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20. Mentre nel giardino del circolo Arci Villanuova si può partecipare al corso di “Yogilates”, il martedì dalle 19 alle 20. Infine a Montespertoli, presso il parco Sonnino, si può seguire il corso di “Pilates” il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 10,30.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa