Carrai ai vertici di Jsw Steel Italy, Fim Fiom e Uilm: "Auspichiamo che con questa nomina si dia un nuovo impulso"

Salutiamo con favore la recente notizia della nomina di Carrai quale front man del gruppo JSW Steel Italy stabilimento di Piombino. Una richiesta attesa, necessaria e che abbiamo sollecitato anche nel recente incontro istituzionale con il sottosegretario Morani tenuto in occasione della sua visita allo stabilimento. Per quello che possiamo capire il profilo della persona risponde esattamente alle esigenze immediate di questo stabilimento. Uno stabilimento con gli impianti fermi, sostanzialmente paralizzato da una crisi di liquidità preoccupante con importanti pendenze verso i fornitori, come confermato dai recenti articoli di stampa. Quindi serve subito uno scatto di vitalità ed auspichiamo che questa recente responsabilità dia nuovo impulso e rappresenti l’interlocutore giusto per le Istituzioni, che avranno necessità di sedimentare la fiducia necessaria per dare seguito alle disponibilità annunciate. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali Fim Fiom Uilm, sebbene abbiamo chiaro le necessità nell’immediato e di prospettiva, insieme ai coordinatori dello stabilimento abbiamo convocato un consiglio di fabbrica per mettere a punto quelle che sono le priorità per le rappresentanze dei lavoratori da presentare immediatamente all’azienda e alle istituzioni. Riunione che si terrà venerdì 10 mattina in presenza presso i locali storici del consiglio di fabbrica.

Segreterie Fim Fiom Uilm provinciali