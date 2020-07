Centisti al 'Fermi-Da Vinci', ecco chi ha raggiunto il massimo dei voti

Le ultime sessioni d'esame si sono tenute la scorsa settimana, ora è il caso di dirlo: l'ultima campanella è suonata per tutti gli studenti di Empoli con la conclusione degli esami di maturità. Non è stato facile riadattare un modello con l'arrivo del coronavirus a scombinare i piani. Per di più a mesi di distanza dall'ultima lezione in presenza. Per l'anno scolastico in corso erano 4.660 gli studenti di licei e istituti superiori di Empoli, quelli che hanno affrontato il percorso fino agli esami con il distacco da professori e compagni di classe. Alcune centinaia di loro si sono poi trovati ad affrontare l'ultima prova senza scritti e con il 'maxi-orale' seguendo i protocolli di sicurezza.

Da qualche giorno sono stati resi pubblici con i cartelloni anche i risultati, con molti 'centisti', ossia i diplomati che hanno culminato la loro carriera con il massimo dei voti, talvolta anche con lode. All'istituto professionale 'Fermi-Da Vinci' di via Sanzio sono 11 i centisti, uno di questi con lode. Andiamo a vedere il dettaglio.

Per la B si laurea Xian Ye con 100, per la E sono Asia Cannizzaro e Gaia Focardi, mentre nella F Christian Canzoneri e Sara Giotti vengono premiati con il massimo dei voti. Nella sezione R troviamo la lode di Ginevra Bellino e il 100 di Teresa Marano. Concludono la 1 CLA con Lorenzo Casalini, Marco Niccolini e Lucrezia Sisti, la 2CLA Lisa Makhan.

Elia Billero e Margherita Cecchin