Centisti liceali, gli studenti più bravi del Virgilio e del Pontormo di Empoli

Proseguiamo con la carrellata dei 'centisti' usciti dagli esami di maturità delle scuole superiori di Empoli. Stavolta andiamo dai 'liceali' del Virgilio (classico, artistico e linguistico) e del Pontormo (scientifico e delle scienze umane) con tanti voti a tre cifre nei tabelloni mostrati al pubblico.

Partiamo dalla sezione A dell'artistico al Virgilio, dove troviamo Jacopo Adamo, Camilla Chellini e Giulia Pierotti raggiungere l'ambito 100. Nella B il plauso arriva per Serena Capezzuoli, Edoardo Cappiello e Gaia Lanza. Nella D Anna Costoli e Sarah Mastrilli raggiungono il vertice.

Andiamo al classico.

Nella sezione C Matilde Alesso, Lucia Noemi Cammarata, Lorenzo Gammarota e Alice Leporatti ottengono il 100. Nella AL Aurora Ricotta e Giada Scardigli raggiungono il 100. Alla sezione BL Gioia Melani sorpassa, in senso buono, i suoi compagni di classe. Nella F Rachele Donnini e Carlotta Lisi sono al top dei voti. Nella D Arianna Venturi risulta ultima per l'ordine alfabetico ma prima della classe per il 100 e lode che ottiene. Stessa coincidenza per Ottavia Viti della sezione A, che raggiunge il 100 da 'ultima' in alfabeto. Sfogliando troviamo anche un'altra lode: nella G anche Allegra Chiavacci ottiene il risultato. Le fanno compagnia con il 100 su 100 anche Gaia Cardinale, Eugenia Pescali e Alessia Caterina Puccinelli. Per la 5 E Ester Cherubini, Martina Goretti e Federica Zucchi.

Da via Cavour passiamo al polo di via Sanzio e ci fermiamo al liceo Il Pontormo. Cominciando dalle Scienze Umane abbiamo nella sezione AS il 100 di Benedetta Cetti. Nella CS la curiosità: la prima e l'ultima in ordine alfabetico raggiungono il massimo dei voti. Alice Baccetti il 100 su 100, Elisa Virgili il 100 e anche la lode. Nella BS sono da 100 Loredana Bolganschi e Chiara Fossi; nella DS Francesca Gracci, Martina Leoncini, Emily Novella e Alessia Pierro. All'interno della BL raggiunge il massimo Gaia Giglioli.

Passiamo allo scientifico. Nella sezione A Caterina Giannelli e Giovanni Lassi superano i compagni di classe. Nella C Leandro Arzilli e Gaia Barsotti ottengono il 100, mentre Marta Cei si guadagna anche la lode. Stessa lode anche per Davide Baldini della sezione E. Arriviamo alla F con i 100 di Giacomo Bracci, Federico Guasti, Niccolò Innocenti e Filippo Prosperi. Nella G Lorenzo Faraoni ed Elena Menichetti sono da 100. Infine la H dove i primi tre all'appello sul registro sono da 100 (e non sono i soli): Alice Angelini, Marco Bertolaccini e Gabriele Billi Ciani, a cui si aggiunge anche Niccolò Lucchesi.

Alle tante ragazze e ai tanti ragazzi (anche se la preponderanza è femminile) che hanno ottenuto questi risultati va l'applauso di gonews.it, come pure a chi ha passato la maturità con risultati comunque eccellenti e degni di nota. Buone vacanze e tantissimi auguri per il vostro futuro.

