Centrale del Latte, nuovo contratto di finanziamento

Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna la Società ha stipulato con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. (le “Banche Finanziatrici”) un nuovo contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”) per un importo massimo pari a Euro 31.500.000,00 (il “Finanziamento”).

In particolare, il Contratto di Finanziamento prevede la concessione di una linea di credito per cassa a medio-lungo termine, di natura amortising, dell’importo capitale complessivo massimo pari a Euro 31.500.000,00, a un tasso Euribor (pari alla durata del periodo di interessi di 6 mesi) incrementato di un margine pari a 175 punti base (suscettibile di variazione annuale, in aumento o in diminuzione, in funzione del rapporto PFN/EBITDA rilevato in relazione al bilancio consolidato della società controllante Newlat Food S.p.A. (“Newlat Food”)), da rimborsarsi nel termine di 72 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Il Finanziamento verrà utilizzato dalla Società per il rimborso dell’indebitamento finanziario a medio lungo termine esistente della Società e di talune società da questa controllate, ivi incluso il rimborso del prestito obbligazionario denominato “Centrale del Latte d’Italia S.p.A. – Tasso Variabile – 2017/2024”, emesso dalla Società in data 1° dicembre 2017 per complessivi Euro 15 milioni e con scadenza il 1° dicembre 2024.

La società controllante Newlat Food ha concesso a favore delle Banche Finanziatrici una garanzia personale a prima richiesta per l’importo massimo complessivo pari all’importo capitale del Finanziamento (i.e. massimi Euro 31.500.000,00), oltre ai relativi interessi, oneri e altri accessori.

Fonte: Ufficio Stampa