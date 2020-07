Certaldo social, nel borgo arriva il 'Megatour'

Dopo il grande successo del Contest "Racconti Isolati", prosegue la collaborazione tra comune di Certaldo e Touring Club Italiano, che porta nel borgo medievale i due influencer Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, e Paolo Stella, protagonisti dell’estate italiana con "Megatour", un viaggio alla scoperta dei borghi italiani. Il viaggio è una sfida a colpi di fotografie e di like che ha come sfondo gli scorci dei più suggestivi borghi italiani. In palio la coppa VeraLab, ideata dal brand di cosmetica fondato dalla Estetista Cinica che è anche sponsor di questo evento che mescola esperienze fisiche e digital. I due protagonisti si sfidano in compagnia, costituendo due team i cui nomi rimandano ai loro libri: Chiappe, formato dalla Fogazzi con Fabrizio Politi e Cuore, da Paolo Stella con Stefano Guerrera.

Il progetto fa parte di "Estate nei borghi", ideata dal Touring Club Italiano per raccontare e promuovere i comuni certificati con la Bandiera Arancione, eccellenze d’Italia che si distinguono per la loro bellezza e unicità, per la dimensione umana e l’ospitalità d’eccellenza.

A Certaldo i quattro influencer sono stati accolti da diversi fan che sono venuti per farsi fotografare insieme a loro e per farsi autografare i libri, nonostante che il Touring Club avesse tenuto nascosto fino a poche ore fa la tappa certaldese; segno questo del numeroso e reale seguito che gli influencer sanno coltivare. Nel borgo anche il sindaco Giacomo Cucini e l'assessore Clara Conforti: "Ringraziamo il Touring Club Italiano per questa iniziativa e per aver pensato anche stavolta a Certaldo ed alla sua accoglienza e ospitalità turistica. È stato per noi un piacere conoscere di persona Cristina, Paolo, Fabrizio e Stefano. Ci auguriamo che grazie ai loro post e alle loro storie il nostro borgo, che offre tante occasioni per il tempo libero, possa essere conosciuto e apprezzato anche dai loro fan".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa