Cinema sotto le stelle alla Città del teatro di Cascina

La Città del teatro illumina le notti estive di Cascina con il cinema sotto le stelle. Si parte il 9 luglio con la rassegna organizzata dalla Fondazione Sipario Toscana, in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa. In calendario giovedì sera (9 Luglio) “I Miserabili” di Ladj Ly, ispirato alle rivolte di strada di Parigi del 2005 e vincitore del Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes. Nel fine settimana in programma tre film tra i più importanti della stagione: venerdì 10 il vincitore di quattro Premi Oscar “Parasite” di Bong Joon-ho, sabato 11 l'ultimo capolavoro di Quentin Tarantino, “C'era una volta... a Hollywood”, e domenica 12 la commedia “Tolo Tolo” dell'irriverente Checco Zalone. La programmazione proseguirà per tutto il mese di Luglio.

“Ripartiamo con entusiasmo – dichiara Antonia Ammirati, presidente della Fondazione Sipario Toscana – e, a dire il vero, non ci siamo mai fermati, con la voglia di proporre al nostro pubblico affezionato nuove attività culturali per la stagione estiva. A breve inaugureremo il Bioparco di Cascina, un sogno che si realizza in uno spazio magico dedicato ai bambini e alla natura e, grazie alla collaborazione con lo storico Cinema Arsenale di Pisa, siamo pronti a partire con un nuovo progetto: vi aspettiamo a Cascina tutte le sere di luglio, sarà un’estate di grande cinema. Ringraziamo il Comune di Cascina per il supporto nell’organizzazione della rassegna”.

“Siamo felici di riaccendere le luci del cinema alla Città del Teatro – aggiunge Alberto Gabbrielli, fondatore del Cinema Arsenale di Pisa – e di tornare dove già in passato abbiamo realizzato numerose rassegne estive. Sarà un ricco programma che cercherà di accontentare tutti i gusti, andando dai film campioni di incasso ai grandi successi della stagione, fino al cinema d'animazione, le commedie e le ultime novità”.