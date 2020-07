Elezioni Cascina, riunione di Italia Viva per scegliere chi appoggiare

Si terrà mercoledì 8 luglio a Cascina, alle ore 21, presso la sala del Ristorante della Stazione di Servizio Pisa Carburanti, all'uscita della Fi-Pi-Li, la seconda riunione del comitato di Italia Viva comunale, aperta ad iscritti e simpatizzanti del Partito di Matteo Renzi.

"I coordinatori territoriali riferiranno circa i risultati degli incontri con le forze politiche di Centrosinistra che si presentano alle elezioni di Cascina e con i rispettivi candidati a Sindaco, circa la nostra richiesta di un ulteriore sforzo in termini di unità programmatica provando ad evitare inutili e pericolose divisioni. Al termine di queste comunicazioni e del dibattito che ne seguirà, sarà compito dell'assemblea decidere il prosieguo del cammino di Italia Viva in questa fase elettorale"

"Siamo convinti, conclude il documento, che la presenza di Italia Viva sia importante e determinante, anche a Cascina, per la possibilità di una svolta al Governo della città; riteniamo anche che il valore principale che il Centrosinistra deve perseguire in questa fase e per questo obiettivo sia quello dell'unità, un valore che è a nostro avviso alla base della costruzione di un processo che porti alla vittoria delle prossime elezioni comunali. Per questo ci stiamo battendo e su questo basiamo e baseremo l'azione politica nel comune di Cascina nei prossimi mesi"

Fonte: Italia Viva Cascina