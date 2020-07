Fibra ottica al sottopasso di via Pratignone, un giorno di chiusura

Proseguono in molte zone di Empoli i lavori di posa di pozzetti e di scavi per la realizzazione delle infrastrutture occorrente all’installazione di fibra ottica per lo sviluppo della Banda Ultra Larga funzionale agli utilizzatori della rete nel Comune di Empoli.

Domani, mercoledì 8 luglio, gli interventi riguarderanno la posa di mini tubi contenenti cavi in fibra ottica lungo la strada che attraversa la linea ferroviaria, in Via Pratignone. Per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza pubblica e privata durante le lavorazioni del cantiere sarà chiusa al transito la strada che porta al sottopasso e il sottoattraversamento stesso. La chiusura temporanea sarà attiva dalle 7 di mattina alle 20 di domani, mercoledì 8 luglio. Il sottopasso sarà chiuso, ma si potrà accedere a Via Umberto Nobile normalmente da Via Pratignone.

Via Bellini è chiusa da Via XI Febbraio al sottopasso ferroviario. La ditta esecutrice dei lavori, è incaricata di provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica, anche quella di preavviso in Via XI Febbraio, Via Ponzano, Via Galletti e Via Tozzetti.

Va ricordato che, come per tutti i lavori in corso da parte di Open Fiber, una volta effettuati gli scavi, il ripristino del manto stradale viene realizzato in due fasi differenti.

Fase 1: una volta posata la fibra, viene effettuato un riempimento temporaneo dello scavo con una malta di solito di colore rosato o rossastro, che consente al terreno di assestarsi. La posa dell’asfalto immediatamente dopo lo scavo non è sostenibile poiché porterebbe alla formazione di buche e crepe sulla strada.

Fase 2: Si avvia il ripristino definitivo dell’intero manto stradale con l’asfalto, che sarà sempre a carico di Open Fiber e sarà effettuato in base a un calendario concordato con il Comune.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa