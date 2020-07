I 'fantastici 29', i diplomati con 100 e 100 e lode dei Licei Poliziani

Un esame di maturità completamente diverso, arrivato a conclusione di un anno scolastico completamente stravolto dall'emergenza Coronavirus. Didattica a distanza con lezioni e interrogazioni online hanno messo a dura prova studenti e docenti che nonostante le difficoltà sono riusciti a portare a termine i programmi scolastici e a preparare al meglio gli alunni che hanno sostenuto un esame di maturità mai visto fino ad oggi.

I fantastici quattro che sono riusciti a conquistare l'abito 100 e lode sono: Giulia Rosati della 5B Scientifico, Eugenio Pucci della 5C Scientifico, Costantin Bors Alexandru 5D Scienze Applicate, Margherita Zoi 5C Linguistico. Gli studenti che si sono diplomati con 100 sono: Lorenzo Checcacci, Margherita Della Lucilla e Nicole Morettoni della 5C Classico, Alessia Stefania Dumitrascu, Giulia Guerri, Pietro Lami, Jacopo Micheli, Caterina Sacchi 5A Scientifico, Veronica Buracchi, Emi Carratelli, Matilde Francini 5B Scientifico, Leonardo Beati, Chiara Duchini, Ilaria Pinzuti, Maria Rossella Torrusio 5C Scientifico, Ivan Maramai, Joa Pedro Maria Savino 5D Scienze Applicate, Matilde Baldi 5A Liceo delle Scienze Umane, Maria Chiara Contemori, Francesca Geraci, Elena Rosatelli 5B Licei Linguistico, Elena Bianchi, Beatrice Giani, Emanuela Giani e Matilde Neri 5C Licei Linguistico.

“Con questi risultati abbiamo confermato gli ottimi esiti che la nostra scuola raccoglie durante tutto l'anno scolastico. Sono molto orgoglioso di questi risultati perché rappresentano l'alto valore del nostro Istituto Superiore. È stato un anno scolastico duro per tutti ma dal quale siamo usciti rafforzati e ulteriormente consapevoli della forza e della professionalità di tutto il corpo docente, che nonostante tutte le difficoltà è stato in grado di preparare in maniera ottima i nostri ragazzi. Auguri a tutti buone vacanze e presto torneremo al lavoro per predisporre tutto per tornare alle lezioni in presenza e a tempo pieno” - è il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi.

Fonte: Ufficio Stampa