Impatto tra due scooter, bloccata circolazione sui viali per oltre un'ora

Incidente questa mattina poco prima delle 8 sul viale Matteotti all'altezza di piazza Isidoro del Lungo a Firenze: un sinistro tra due scooter ha bloccato la circolazione dei viali di circonvallazione per oltre un'ora.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, uno degli scooter proveniente da via Gino Capponi all'incrocio con viale Matteotti è stato urtato in pieno dall'altro che proveniva da piazza della Libertà. Dai primi accertamenti sembra che uno dei due non abbia rispettato il semaforo rosso.

Un conducente, soccorso inizialmente con codice rosso, è stato poi portato in ospedale con codice giallo. Il traffico è stato deviato nelle strade circostanti per consentire i soccorsi, che si sono protratti a lungo, e per per i rilievi indifferibili. La circolazione ne ha pesantemente risentito su tutta la direttrice dei viali di circonvallazione da piazza Gaddi fino a piazza Isidoro del Lungo fino alle 9 quando l'incrocio è stato nuovamente liberato. Sul posto sono state impegnate sette pattuglie della polizia municipale fra rilievi ed interventi sui principali incroci.