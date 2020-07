In A12 con cocaina e eroina: arrestato dalla Polstrada di Viareggio

Nella serata del 05 luglio 2020, durante un servizio di vigilanza stradale sull’autostrada A12, presso il casello autostradale di Livorno, due pattuglie della polstrada di Viareggio hanno tratto in arresto un giovane italiano, di 40 anni, residente a Massarosa, sorpreso con 58,8 grammi di cocaina e 55,8 di eroina. Durante il controllo, l’uomo, solo a bordo della sua Toyota Yaris, è apparso molto agitato. I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’auto, scoprendo la droga nascosta all’interno di un sacco in plastica contenente della “pastura” per pesci, dentro una valigetta da pesca, sul sedile anteriore dell’autovettura, e procedevano all’arresto in flagranza del detentore.