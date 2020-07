Moriolo, 20 anni dal restauro della chiesa: iniziativa Ucai San Miniato

"Il chiesino di Moriolo è un luogo esperienziale, che ti invita a una sosta, a fermarsi un attimo per ammirare la perfetta sintesi della bellezza e del paesaggio, dell'arte e della natura. Un luogo da fotografare e da portare con sé. Per questo l'Ucai San Miniato ha pensato che vent'anni dopo, quella particolare esperienza di restauro architettonico e di valorizzazione artistica e pittorica non poteva passare sotto silenzio. Il covid-19 ci ha fatto solo posticipare a venerdì 10 luglio alle ore 18,45 quanto era previsto per l'anniversario, il 25 aprile scorso" Per Fabrizio Mandorlini presidente di Ucai San Miniato l'iniziativa si inserisce in una più ampia programmazione che tocca tutta le arti; dalla musica al teatro, dal cinema, all'architettura, alle arti visive e alla letteratura. Cercando di far incontrare le persone con la bellezza.

Il programma prevede in principal modo il godimento della natura al tramonto in un luogo di incontro di valli e di declivi a forte impatto emozionale, ma anche luogo di passaggio di pellegrini e di viandanti, riproponendo il piacere di ammirare la bellezza della natura e della mano dell'uomo. Alle 18,45 ci sarà la recita dei vespri guidati da don Francesco Ricciarelli, seguirà l'introduzione dell'architetto Paolo Posarelli "ll recupero di un brano di paesaggio in ricordo di Alberto Pesarelli", l'intervento di Luca Macchi "Arte e fede negli affreschi all'interno del chiesino" e di Fabrizio Mandorlini "Natura e bellezza nei racconti di don Luciano Marrucci". Fu proprio don Luciano Marrucci a spronare un gruppo di architetti e di artisti guidati da Luca Macchi a restaurare la struttura alla vigilia dell'anno Duemila perchè rimanesse traccia concreta sul territorio dell'anno giubilare e ad impreziosirla con interventi pittorici, tra cui spicca il San Matteo allo scrittorio e il crocifisso sull'altare. Proprio vent'anni fa don Luciano Marrucci commentava: "A me sembra che quello che è stato fatto per questa chiesina, sia stato fatto proprio con amore nel ricordo trainante di Alberto Posarelli che è vissuto in questo grembo, nello spirito anche di quello che lui ha fatto, ha operato e concepito. Questo chiesino, in qualche modo, già si proponeva come un fermaglio nella natura.

E allora nel panorama ogni tanto la presenza di un campanile, un signacolo, una fibbia che diventi fermaglio della storia, ci voleva".

Tutti sono invitati a partecipare. L'iniziativa si svolgerà all'aperto nel rispetto delle regole anti Covid-19.

Fonte: Ucai San Miniato - Ufficio Stampa