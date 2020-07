Palio di Fucecchio, ecco le corse 'd'estate': il programma

La Buca del Palio di Fucecchio riapre ai cavalli e al pubblico. Le Corse di Primavera, in programma ad aprile scorso e rinviate a causa delle restrizioni imposte dalla diffusione del Covid-19, si proveranno a correre in estate. L'intenzione è quella di riuscire ad organizzare la prima delle due corse in programma già per sabato 25 luglio. Gli appassionati di Palio e di cavalli potrebbero tornare nella storica pista di via Fratelli Rosselli prima di quanto si potesse pensare fino a poche settimane fa. Le corse rappresentano l'antipasto del Palio di Fucecchio poiché durante la giornata vengono visionati i cavalli che saranno poi protagonisti il giorno del Palio. Fucecchio, dopo aver individuato la possibile data per il Palio 2020 (domenica 4 di ottobre), torna a parlare della principale manifestazione cittadina riportando entusiasmo tra i contradaioli.

Le corse del 25 luglio ovviamente si svolgeranno nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dai DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19 attualmente vigenti. Le indicazioni sulle modalità di svolgimento e di accesso alla manifestazione verranno comunicate in seguito dall'organizzazione.

Per le scuderie che vorranno iscrivere i propri cavalli alle Corse di Primavera ricordiamo che è possibile farlo attraverso il sito www.paliodifucecchio.it compilando l'apposito modulo.

Ricordiamo infine che la seconda delle due Corse di Primavera è stata fissata per domenica 6 settembre.

Nicolò Luca Cannella, presidente CdA Palio delle Contrade Città di Fucecchio: "La macchina organizzativa del Palio di Fucecchio si è rimessa in moto. Siamo al lavoro per capire con quali modalità potremo tornare nella Buca. Stiamo dando il massimo per farci trovare pronti il prossimo 25 luglio all'appuntamento con le corse".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa