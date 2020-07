Pd Empoli replica a M5S: "Polemica sterile su studio di Cottarelli"

Lorenzo Cei, segretario Pd e Simone Falorni, capogruppo in consiglio comunale rispondono alle affermazioni del Movimento 5 Stelle che, in un comunicato, si sono definiti "basiti" e perplessi dallo studio diretto da Carlo Cottarelli che inserisce Empoli tra i migliori comuni in Italia per spesa e offerta di servizi, lanciando accuse all'operato dell'amministrazione comunale empolese.

"In primis siamo orgogliosi dei risultati dello studio, degno riconoscimento al lavoro della nostra amministrazione. In più vogliamo ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle che lo studio è stato fatto in totale autonomia dall’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano e si riferisce all'anno 2016. Quella del Movimento 5 Stelle è una posizione solitaria e strumentale, che non rispecchia affatto il comune sentire dei cittadini empolesi" afferma Cei.

"La critica politica è sempre ben accolta, ma quando è costruttiva. Dispiace constatare che c'è sempre chi fa strumentalizzazione politica e sterile polemica, anche e soprattutto in situazioni di estrema complessità come quella che stiamo vivendo. Come Pd preferiamo concentrarci sul futuro della nostra città e al benessere degli empolesi e della nostra comunità, come abbiamo sempre fatto. Per questo stiamo lavorando ad "Empoli Nuova Era", il piano lanciato dal sindaco Barnini per ripartire nel post-Covid e, attraverso un percorso che vede anche il coinvolgimento della cittadinanza con dei focus group, a fine luglio lanceremo delle proposte volte a ripensare alla città e a una parte degli obiettivi posti finora con una nuova prospettiva. Certe affermazioni, meramente volte a sminuire l'operato dell'amministrazione comunale – chiosa Falorni- potrebbero lasciare il tempo che trovano se non fosse per la drammatica dimostrazione di quanto chi le muove pare non conoscere a fondo neppure gli argomenti trattati, nonostante abbia un proprio rappresentante seduto in consiglio comunale."

"Senza stare a ribattere punto per punto, ma limitandosi a fare alcuni esempi concreti, nidi e servizi educativi della nostra città sono un eccellenza regionale, con tariffe per i nidi che portano Empoli ad essere tra i migliori Comuni toscani. Progettualità propria e sinergia con enti superiori, hanno permesso di mettere in cantiere anche interi, nuovi plessi scolastici sia per le scuole primarie che in aggiunta al polo scolastico di via Sanzio. Sono nate nuove infrastrutture viarie di notevole importanza, come altre sono in programma in questo mandato. Infine-chiude il capogruppo- un appunto sull'argomento teatro, che il Movimento 5 Stelle lamenta non esserci a Empoli. Ricordiamo perfettamente quando tra le prime sedute di Consiglio del nuovo mandato, discutendo sulle linee programmatiche del sindaco Barnini, il gruppo del Movimento 5 Stelle definì il teatro un'opera non prioritaria per la città, se non addirittura inutile."

Fonte: Pd Empolese Valdelsa