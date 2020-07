Piazza XXIV Luglio, chiuso un tratto per i lavori all'ex Ser.T

Prosegue l’importante intervento di recupero e consolidamento dell’edificio di Piazza XXIV Luglio Ex Ser.T, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del progetto di innovazione urbana Hope.

Visto la necessità di eseguire operazioni di scarico, montaggio e installazione di una gru di cantiere c’è la necessità di chiudere al transito il tratto di Piazza XXIV Luglio che va da Via Cavour a Via dei Neri, domani mercoledì 8 luglio 2020, dalle 7 alle 19.

Saranno comunque garantiti tutti i transiti all'interno del Centro di Empoli, quali l'accesso alla ZTL, l'accesso a Piazza del Popolo e il transito verso Porta Pisana, istituendo un'inversione di marcia temporanea di Via Leonardo Da Vinci, con accesso da Via Cavour e di Via dei Neri.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa