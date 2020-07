Regionali 2020, Salvatore Catello candidato per il PC. Sarà a Empoli con Rizzo

Ci sono novità per le regionali 2020 in Toscana. Per il Partito Comunista il candidato alle elezioni per eleggere il nuovo governatore sarà Salvatore Catello. Nato a Napoli e residente nel Fiorentino, Catello è un lavoratore precario ed è stato candidato per il PC anche alle elezioni europee nel 2019. È segretario regionale del Partito Comunista.

Una delle sue prime tappe da candidato sarà a Empoli venerdì 17 luglio. Salvatore Catello sarà presente al circolo Arci di Santa Maria (in via Livornese al civico 48) dalle ore 21.15. Assieme a lui due grandi nomi del Partito Comunista: Lenny Bottai, capolista regionale, e Marco Rizzo, segretario generale del PC in Italia. Il nome della serata sarà 'La Toscana rossa - Verso le elezioni regionali 2020'.

Finora non si avevano notizie riguardo la candidatura ufficiale di Salvatore Catello, a darne notizia sono stati i profili social del PC toscano. Ancora non sono stati diramati comunicati, ma l'evento di Santa Maria a Empoli probabilmente fungerà anche per presentarlo agli elettori e alle elettrici della zona.

In una regione storicamente 'rossa' non mancheranno, dunque, la falce e il martello sulla scheda elettorale. Catello sarà uno dei candidati assieme a Irene Galletti (Movimento Cinque Stelle), Roberto Salvini (Patto per la Toscana), Tommaso Fattori (Sì - Toscana a Sinistra), Susanna Ceccardi (Coalizione di centrodestra) e Eugenio Giani (Coalizione di centrosinistra).