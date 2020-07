Scuola Empoli, confronto serrato per la ripartenza

Amministrazione comunale e istituti scolastici al lavoro per programmare e condividere le azioni necessarie per una ripartenza delle attività didattiche. Si è tenuta questa mattina, martedì 7 luglio, l’ennesima riunione in Municipio alla presenza del sindaco Brenda Barnini, del vicesindaco Fabio Barsottini e dell’assessore alle manutenzioni Adolfo Bellucci, insieme ai dirigenti dei due istituti comprensivi cittadini, Grazia Mazzoni per quello Est; Salvatore Picerno, per quello Ovest.

Si continua a lavorare e a confrontarsi per programmare la ripresa delle attività con un percorso condiviso tra istituzioni scolastiche, amministrazione comunale e fornitori di servizi.

La scuola a Empoli, almeno quella ci si svolge negli edifici scolastici di proprietà del Comune, quindi dall’infanzia alla seconda di primo grado, passando dalla primaria, coinvolge oltre 30 plessi.

E insieme all’attività didattica ci sono anche i servizi di trasporto pubblico scolastico e di mensa.

«Ancora prima dell’uscita delle linee guida del Ministero dell'Istruzione – ha spiegato il sindaco Brenda Barnini – abbiamo aperto il confronto con i dirigenti scolastici e tutti gli operatori della scuola per programmare e condividere le azioni necessarie per una ripartenza che avesse alla base la massima condivisione fra tutte le realtà che compongono il ‘mondo scuola‘. Da parte di tutti noi l'obiettivo è quello di riportare tutti a scuola per riprendere laddove lo scorso marzo tutto o quasi si è interrotto. Va fatto un applauso a insegnanti e ai bambini e ai ragazzi per essersi calati da subito nella didattica a distanza grazie alle opportunità telematiche, ma la vera azione educativa si fa nelle nostre scuole, in classe, uno a fianco all’altro. Tornare a scuola e farlo nella maniera più sicura e normale possibile è l'obiettivo più importante per il Comune e per le direzioni scolastiche. Tutto il nostro ufficio lavori pubblici e manutenzioni nei prossimi due mesi lavorerà su questo e lo dico chiaramente potrebbe rimanere indietro qualcos'altro ma adesso la scuola deve la nostra unica priorità».

Come detto sono stati tanti i temi trattati. Ovviamente il principale è quello della riorganizzazione degli spazi, poi il trasporto e la mensa scolastici; ma anche le operazioni di sanificazione e le esigenze di personale.

Servirà l’acquisto di nuovi banchi e di alcune pareti divisorie. La mattina poi è proseguita con una seconda riunione che ha visto coinvolti gli operatori di associazioni e altre realtà cooperative locali che da anni si occupando di ‘dopo scuola’, ovvero dell’orario post scolastico che diventerà strategico per l’organizzazione della giornata di numerose famiglie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa