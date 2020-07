Scuole, accesso al Pon: interrogazione M5S Empoli

Vista l'importanza della riapertura delle scuole in sicurezza a settembre, informiamo i cittadini che abbiamo presentato al sindaco un'interrogazione per sapere se è stata fatta richiesta di accesso al PON (programma operativo nazionale) che prevede soldi per l'edilizia scolastica leggera che consenta interventi urgenti appunto per il rientro in sicurezza.

In Toscana l'assessore alla pubblica istruzione sostiene che non ci saranno grossi problemi. Il bando è scaduto il 3 luglio ma è stato successivamente prorogato fino al 14 quindi attendiamo una risposta, si spera positiva, dal sindaco che se non fosse riuscita a presentarla per il 3 sicuramente sarà in grado di farlo per il 14!

Il consiglio ci sarà il 16 luglio; valuteremo la risposta che ci verrà data.

M5S Empoli