Spaccio ed evasione dai domiciliari, due arresti a Pisa

I carabinieri di Pisa hanno operato due arresti nella giornata di ieri. La sezione operativa ha ammanettato un 18enne di origine tunisina, scoperto in viale Gramsci dopo aver ceduto mezzo grammo circa di cocaina ad un giovane del posto. La successiva perquisizione personale ha permesso il rinvenimento di una modica quantità della stessa sostanza. L’arrestato oggi avrà il processo per direttissima al Tribunale di Pisa.

Sempre nella giornata di ieri i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato, per evasione dagli arresti domiciliari, una donna italiana 50enne, sorpresa fuori dalla propria abitazione. Dopo le formalità di rito è stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.