Sviluppo e diritti umani, aperte le iscrizioni alla Sant'Anna per il corso Delpa

Un nuovo corso di alta formazione arricchisce l’offerta della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e, in particolare, quella dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo), rivolgendosi a coloro che operano nell’ambito delle politiche di sviluppo e dei diritti umani. “Development Law, Policy and Advocacy (“Delpa”, come acronimo) è il titolo del corso di alta formazione la cui prima edizione, organizzata in collaborazione con Caritas Internationalis, è in programma dal 14 gennaio 2021. Da segnalare che le iscrizioni sono già aperte e si chiudono il 4 novembre 2020.

La nuova iniziativa di alta formazione si rivolge a chi intenda svolgere o già svolga attività nei settori di advocacy, politiche di sviluppo, protezione dei diritti umani, nell’ambito di organizzazioni non governative o di altre istituzioni di governo. La responsabilità scientifica è affidata a Gianluigi Palombella, docente di Applied Legal Theory presso l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna e coordinatore del dottorato in Legge; il coordinamento didattico e organizzativo è curato da Cristina Napoli, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il medesimo Istituto.

Alcuni temi centrali dell’alta formazione del corso di alta formazione in “Development Law, Policy and Advocacy (Delpa)”, affrontati da docenti e operatori stranieri e italiani di riconosciuto profilo internazionale, saranno dedicati agli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati in Agenda 2030, povertà, diseguaglianze, migrazioni, giustizia sociale, pace e cambiamenti climatici. L’obiettivo è offrire una formazione qualificata che consenta di svolgere attività di advocacy o attività connesse all’elaborazione ed all’implementazione di politiche di sviluppo e di tutela dei diritti umani nell’ambito di organizzazioni nazionali e internazionali.

Due i moduli didattici nei quali sarà articolata la formazione: il primo di 120 ore in aula (dal 14 gennaio 2021 al 20 febbraio 2021) e il secondo (altre 120 ore) con stage formativi presso enti o istituzioni convenzionati con la Scuola Superiore Sant'Anna, in programma da marzo a settembre 2021. La fase di formazione in aula, in lingua inglese, si svolgerà nella sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna, a Pisa, a condizione che l’emergenza sanitaria in atto non imponga l’utilizzo di piattaforme telematiche.

Il corso rilascia 13 crediti formativi universitari. L'avviso di selezione e gli approfondimenti sono disponibili in italiano su https://bit.ly/3gasmmu e in inglese su

https://bit.ly/31qdXyD.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna