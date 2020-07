Triathlon, la ripartenza parte da San Miniato e Fucecchio

Prove di Ripartenza per il Triathlon Giovanile Toscano.

L’11 luglio , a partire dalle ore 9.30 presso Casa Bonello (San Miniato, PI), si terrà l’Allenamento Collettivo Giovanile di Triathlon rivolto ai giovani triatleti tesserati per le società della Toscana. Attesi anche atleti tesserati per squadre di altre regioni.

L’allenamento radunerà i giovani atleti dai 6 ai 18 anni guidati dai rispettivi tecnici federali, e sarà coordinato dall’RGT Fasano e dal CTM Colosi. Gli atleti saranno coinvolti al mattino in una seduta di Bike con miniduathlon finale, che si concluderà alle 12 circa. Dopo una breve pausa, il gruppo si sposterà nel pomeriggio presso l’impianto natatorio di Fucecchio (FI), per la sessione di nuoto.

L’allenamento si inserisce all’interno del programma di sviluppo previsto dalla Fitri, e sarà un’importante momento di confronto per i ragazzi, ed un’ottima occasione per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi Impegni.

Il raduno sarà supportato a livello operativo e logistico dall’Empoli Triathlon asd, società che conta un settore giovanile in crescita, e che è riuscita nel tempo ad avviare importanti collaborazioni con le strutture della zona, come Casa Bonello. Adesso più che mai i giovani hanno bisogno dello sport, e di viverlo in armonia con gli altri, e lo sport necessità di collaborazione e valorizzazione delle risorse che ha a disposizione. Il Triathlon permette di fare attività all’aria aperta, ed avere spazi sicuri è ora fondamentale.

Il Raduno si concluderà alle ore 16 circa.

Fonte: Empoli Triathlon