Vitaldent mette al centro la salute di pazienti, medici, dipendenti e fornitori

Vitaldent è un network di ambulatori odontoiatrici che vanta 15 anni di attività in Italia con 80 centri presenti sul territorio nazionale, aperti da lunedì a sabato, 12 mesi all’anno.

Vitaldent mette a disposizione un team di professionisti dedicati alle diverse specialità dei trattamenti più richiesti (Ortodonzia, Implantologia, Protesi dentale) ed è attenta alla prevenzione, con controlli semestrali che aiutano a verificare lo stato di salute del cavo orale.

Vitaldent - che già durante l’emergenza sanitaria aveva garantito ai propri pazienti le cure indifferibili - ha ripreso le proprie attività, preoccupandosi di prestare particolare attenzione alla sicurezza ed alla salute dei suoi pazienti, medici, dipendenti e fornitori, adottando una serie di misure di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ministeriali in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.

In particolare, i protocolli applicati, così come previsto dalle linee guida per gli odontoiatri validate dal Ministero della Salute, prevedono un monitoraggio in tutte le fasi di contatto con il paziente, ad esempio, attraverso:

- il triage telefonico, prima dell’appuntamento;

- l’accoglienza del paziente, con verifica della temperatura corporea con termoscanner, del rispetto dell’uso dei dispositivi previsti (mascherina) e di un adeguato processo di lavaggio delle mani;

- la gestione rigorosa degli spazi dedicati all’attesa;

- la sanificazione degli ambienti;

- la vestizione e svestizione del personale di Vitaldent seguendo rigorosamente le indicazioni di settore.

Consapevole dell’importanza della salute dentale e della situazione economica complessa dovuta all’interruzione della maggior parte delle attività nella fase critica dell’emergenza sanitaria, Vitaldent ha scelto di essere ancora più vicina ai propri pazienti, continuando a rendere flessibili le modalità di pagamento delle cure.

Via Roma 58/60, 50053

Tel. 0571/1591320

Orario

Lun-Ven dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19

Sabato dalle 9 alle 13

DENTAL EMPOLI SRL

Codice Fiscale 13284281006

P.Iva 10983270967

Direttore Sanitario: Dott.ssa Antonina Bruno, iscrizione all’albo di Firenze n°1824 dal 18/03/2019.

Autorizzazione Sanitaria Comune di Empoli n. 36 del 28/06/2017.