Rifiuti delle concerie nei campi, revocati domiciliari a un imprenditore

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Renato Rosini, adesso è sottoposto solo a obbligo di dimora. 57 anni, imprenditore a Montopoli in Val d'Arno, Rosini è stato arrestato poche settimane fa nell'inchiesta Blu Mais, ovvero i campi coltivati e inquinati con rifiuti speciali del comparto conciario.

Stando a La Nazione il fatto che l'attività 'incriminata' sia finita nel 2018 è stato importante. Il Ministero delle politiche agricole e forestali fino a febbraio 2018 aveva incluso nel registro dei fertilizzanti i prodotti che Rosini ritirava dal consorzio Sgs.

Blu Mais, come detto, riguarda 150 ettari di terreno tra il Cuoio e l'Empolese Valdelsa: in quel caso 24mila tonnellate di rifiuti smaltiti in modo illecito vennero fatti passare come concime da documenti falsi. Qui le info sull'inchiesta.