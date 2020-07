Crollo di via Marconi a Montelupo: c'è un indagato

C'è un indagato per il crollo di via Marconi a Montelupo Fiorentino dello scorso 10 dicembre. Sarebbe un residente e il reato ipotizzato è quello di disastro colposo. In quella circostanza cedette una muraglia in pieno centro e non ci furono feriti, solo danni a veicoli e stabili e quattordici sfollati.

A riportare la notizia è La Nazione. La Procura della Repubblica aprì subito un'inchiesta per chiarire le cause del cedimento, avvenuto pochi giorni dopo la scossa di terremoto in Mugello. Non fu il sisma però a far cadere quella parte di Montelupo, a quanto pare.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno accertato che un residente avrebbe allestito uno scarico di acque sul terrapieno, senza che convogliasse in un altro scarico. Da lì sarebbero arrivate le infiltrazioni e il crollo. Sarà eseguita una perizia tecnica sui detriti per far luce sulla vicenda. Parti offese sono i residenti, Acque spa e il Comune di Montelupo.