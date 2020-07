Infrange il divieto di dimora a Pisa, trovato in una fabbrica abbandonata e arrestato

Era stato arrestato per spaccio nello scorso mese di maggio, processato e sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Pisa. Le ripetute violazioni commesse hanno determinato l’aggravamento della misura cautelare. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, all’interno di una fabbrica abbandonata, hanno rintracciato l’uomo, un tunisino 43enne, traendolo in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere Don Bosco di Pisa.