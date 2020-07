Rotary Castelfranco-Valdarno, passaggio del martelletto tra Massimo Ciarini e Daniele Campani

Nella splendida cornice di Villa Sonnino, a San Miniato, il 3 luglio scorso è girata la ruota del RC Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore e Massimo Ciarini ha consegnato collare e martelletto nella mani di Daniele Campani. Il passaggio del martelletto è l'ultimo evento dell'annata rotariana e l'emblema della “ruota che gira”.

Dopo mesi di distanziamento sociale ed isolamento, nel corso del quale il Club ha potuto incontrarsi solo virtualmente, senza comunque mai fermare la propria azione, è stato possibile, grazie all'eccezionale organizzazione di Villa Sonnino ed al rispetto di tutte le regole, “incontrarsi di nuovo” in una serata che ha sancito il trionfo dell'amicizia rotariana, proprio nel giorno del quinto compleanno del Club.

Massimo Ciarini ha iniziato la serata chiedendo un minuto di silenzio per le migliaia di vite portate via dal Covid-19 e, con emozione e soddisfazione, ha ricordato i progetti e le numerose attività realizzate nel corso della passata annata rotariana, nonostante le difficoltà dovute al complesso momento storico che ha vissuto e sta vivendo il nostro paese, ringraziando i membri del proprio consiglio direttivo.

Fra le numerose attività svolte ricordiamo il District Grant Uganda ed il Global Grant Argentina- importanti progetti di finanziamento internazionale-, del quale il RC Castelfranco di Sotto è stato il Club capofila, con la collaborazione del club Punta Chica di Buonos Aires, la partecipazione alla Raccolta Alimentare ed a quella del Farmaco, fino alla raccolta di fondi ed informazione a favore dell'emergenza Covid-19, con la donazione di 1000€ all'Usl Toscana Centro e di 3000 mascherine e guanti alla popolazione del comune di Castelfranco di Sotto. Massimo Ciarini ha inoltre donato al Club una nuova campana, simbolo di aggregazione e di unione.

La serata è stata arricchita, oltre dalla presenza di tutti i soci al completo, dalla partecipazione di numerosi ospiti rotariani e non: il past-president del RC Fucecchio-Santa Croce Marco Sansoni, il past-president del E-Club 2071 Andrea Parisi, il presidente incoming del Kiwanis Piombino Veronica Bertucci, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ed il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, con gentili consorti.

Nel corso della serata, il Presidente uscente Massimo Ciarini, ha consegnato il primo Premio Rotary Club Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore "Eccellenze del territorio" alla "Villa Sonnino" di San Miniato che è stato ritirato dalla proprietaria signora Sandra Rosselli, e dal Direttore signor Cesare Andrisano che ha ringraziato con parole di amicizia e apprezzamento nei riguardi del Club e del Rotary, ricordando anche il momento di crisi che sta vivendo il settore della ristorazione e accoglienza in cui anche questo premio costituisce un importante stimolo alla ripartenza. Parole condivise anche nell'interessante intervento del Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, che fatto il quadro della situazione del territorio, ha espresso la certezza di una ripresa nell'impegno e nel rispetto delle nuove regole da parte di tutti.

Altro importante momento è stato la consegna dei distintivi ai tre nuovi soci, entrati a far parte del Club durante il distanziamento imposto dal Covid-19, Simone Grossi, Samuele Rinaldi e Stefano Giannotti, già socio fondatore e past-president del Club.

Il passaggio del martelletto ha sancito l'inizio della nuova annata rotariana che vedrà al timone Daniele Campani, noto geometra di Montopoli Valdarno ed appassionato d'arte, il quale ha presentato il proprio consiglio direttivo ed esposto il suo “piano strategico, i suoi progetti e la sua visione del club”.

Il nuovo presidente ha dichiarato di voler dedicare il proprio anno alla “Bellezza”, intesa non come valore effimero ma come “valore universale dell'umanità”, “non c'è niente, come la bellezza, in grado di attraversare i secoli, smuovere le coscienze dei popoli e parlare un linguaggio universale, attraversa il tempo e lo spazio, con il fine ultimo di migliorare la dignità dell'uomo” ha affermato Campani.

La Bellezza non si trova solo nell'arte o in natura, ma è anche nel saper risvegliare la consapevolezza del proprio essere, nel rapporto con gli altri, nell'imprenditoria illuminata, nel lavoro di tanti artigiani che tramandano la loro arte da generazioni, nell'amore per questo nostro Belpaese esempio unico al mondo di stratificazione di genialità e bellezza.

Per migliorare noi stessi, essere dei leader e portare nella società i valori rotariani, dobbiamo riscoprire e valorizzare la bellezza in ogni sua forma, trovando la propria personale armonia.

Il nuovo presidente ha ricordato i progetti nazionali ed internazionali in cui il club è gia impegnato, insieme con quelli della propria area, come l'acquisto di defibrillatori per le scuole e quello di pulsiossimetri per le Rsa per finire con il progetto Uganda, iniziato nella precedente annata rotariana, dichiarando la propria volontà di innovare pur mantenendo una continuità con il passato del club.

La “bellezza” di cui ha parlato Campani si trova anche nell'amicizia, nella collaborazione, nell'attaccamento ai valori rotariani che ha sempre caratterizzato questo club e la serata del passaggio del martelletto ne è stata la dimostrazione, pur nel rispetto del distanziamento sociale imposto dal Governo.



