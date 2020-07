Silvia Guidi e l'inedito Moon, parole e musica con Alessio Riccio

Un viaggio attraverso la parola narrata, alla scoperta di territori permeati di mistero e sensualità, quello in cui ci conduce l’attrice e performer Silvia Guidi con lo spettacolo inedito Moon, accompagnata dal musicista e compositore elettroacustico Alessio Riccio.

Appuntamento doppio, giovedì 9 e venerdì 10 luglio alla Villa Caruso di Bellosguardo (ore 21,15, Lastra a Signa, Firenze) nell’ambito della rassegna Voci in Villa a cura dell’associazione Villa Caruso in collaborazione con la Compagnia Teatro popolare d’arte, che a Lastra a Signa gestisce il Teatro delle Arti.

“Il desiderio di mettere in scena una delle tante storie sugli Dèi – spiega l’attrice regista e drammaturga - è figlio di una conversazione in cui entrambi abbiamo scoperto come, da bambini, fossimo rimasti profondamente colpiti dai miti greci.

Da quelle grandi storie si potevano trarre le più straordinarie impressioni sul destino degli uomini e sulla natura e la forza delle passioni umane.

Immergendosi con affamata curiosità nelle vicende mitologiche, vi si possono ritrovare amore e voluttà, potere e debolezza, astuzia e innocenza, collera e disperazione, fragilità e coraggio, narrati come in nessun'altra storia umana”.

Biglietti 12/10 euro, sconto per soci Coop. I biglietti si acquistano all’ingresso, si consiglia la prenotazione - tel. 055 8721783, info@villacaruso.it, www.villacaruso.it – tutti gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirust.

In occasione degli spettacoli si possono gustare piatti sfiziosi e buoni vini serviti al banco.

Villa Caruso di Bellosguardo è in via Bellosguardo a Lastra a Signa (Firenze). Per chi viene in auto: impostare il navigatore su via Cesare Pavese - Lastra a Signa e non via di Bellosguardo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Caruso Radio Day, (sabato 11 luglio) è un progetto speciale. Vecchie radio d’epoca, antichi vinili e oggetti da collezione torneranno a suonare le note del tenore e padrone di casa Enrico Caruso. Una specie di trasmissione radiofonica (a vista) condotta e curata dal DJ Mirco Roppolo prenderà vita alternando gli sketch radiofonici da Eleuterio e Sempre Tua un tempo magistralmente interpretati da Franca Valeri a cura di Marco Natalucci e Rosanna Gentili, al concerto di voci dedicato alla radio del trio vocale Le Signorine.

Biglietti spettacoli

Intero 12 euro; ridotto soci Coop 10 euro

eccetto "Recitar cantando" intero 18 euro; ridotto 15 euro

Fonte: Ufficio stampa