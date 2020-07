Sospesa Sagra del papero e del cinghiale, i ringraziamenti del sindaco di Cerreto

Appresa la notizia che la Sagra del papero e del cinghiale solitamente in programma tra luglio e agosto al Circolo Arci di Cerreto Guidi non si svolgerà per ragioni di sicurezza, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha voluto ringraziare il presidente Renato Picchi.

“Ringrazio Renato Picchi e tutto il Consiglio del circolo, organizzatori della Sagra del papero e del cinghiale per la scelta adottata- dichiara il Sindaco- sono consapevole che la rinuncia non sia stata semplice e proprio per questo ringrazio per il senso di responsabilità. Sebbene l’emergenza sanitaria stia migliorando, la situazione impone di mantenere alta la guardia. Per questo la prudenza nei comportamenti rimane fondamentale avendo cura di evitare tutte quelle iniziative nelle quali sia complicato garantire la sicurezza”.

Nelle scorse settimane analoghe decisioni erano state prese dagli organizzatori della Sagra del pesce di Bassa e della Sagra della pizza di Lazzeretto.

