5G, saresti d'accordo alla sperimentazione? Il sondaggio di gonews.it

Nel 2020, in un mondo che corre all'impazzata, ogni giorno acquistare velocità in più sembra essere fondamentale. Per questo i tempi si riducono, siamo sempre alla ricerca di come risparmiare minuti per svolgere un'azione e la tecnologia è in continuo sviluppo. Ecco che spunta dopo il 2, il 3 e l'attuale 4 il 5G: la nuova frontiera delle telecomunicazioni veloci. Sui nostri telefonini già vediamo, accanto all'operatore e alle tacche del campo, la scritta 4G. Quella ci permette di viaggiare sul web, cercare i nostri dubbi su google, utilizzare il navigatore o usufruire dei nuovi migliori amici dell'uomo (dopo il cane) ovvero i social.

Ma questo 5G fa discutere dai suoi albori il mondo a livello internazionale. La vicenda arriva quindi anche in Toscana dove, diversi comuni come Altopascio, Pescia, Pistoia e non solo, hanno deciso in via preventiva di rinunciare alla sperimentazione. Prato al momento è l'unica città toscana che ha accettato, e sta svolgendo, la sperimentazione della nuova tecnologia. Arpat a settembre del 2019 ha rilasciato le sue dichiarazioni sull'impatto sulla salute del 5G. Intanto sono tanti i comitati, in altri territori, che si stanno formando per dire no alla tecnologia emergente.

Di questo si occupa il sondaggio di gonews.it di questa settimana. Tra la comodità e la modernità che non si fa attendere c'è di mezzo un mare di opinioni, tra cui anche quelle negative, legate alle ipotesi sui danni che il 5G potrebbe arrecare alla popolazione. Nuove antenne per la trasmissione dei dati, più onde elettromagnetiche: le voci si diramano tra chi allo sviluppo non vuole rinunciare, chi tutela la salute dei cittadini e chi, infine, lo farebbe anche ma "ormai siamo circondati da cose che fanno male".

Questo e altro tra le risposte ricevute questa mattina in centro a Empoli. Per dire la vostra avete tempo fino a giovedì 16 alle 13.

Per documentarti sulla faccenda, ecco alcuni link della stampa nazionale al riguardo

Il 5G fa male? - Il Post

Le bufale sul 5G e il coronavirus - Il Post

5G, rischi per la salute? Gli esperti: "Le frequenze non sono dannose" - La Repubblica

Perché servono tante antenne 5G - NextQuotidiano

5G: COS'È, COPERTURA, VELOCITÀ, FREQUENZE E SMARTPHONE COMPATIBILI - Tuttoandroid