Allagamenti Empoli, fino a 20mila euro di contributo

Le famiglie e le attività economiche e produttive di Empoli che hanno subito danni durante gli allagamenti del novembre 2019 possono fare domanda per accedere alle misure di sostegno messe a disposizione dalla Regione Toscana e al contempo fare una ricognizione dei danni. L'importo del contributo di immediato sostegno è del valore massimo di 5.000,00 per i nuclei familiari e di 20.000,00 euro per attività economiche e produttive (che includono imprese, liberi professionisti e associazioni no profit che esercitano un’attività economica).

Gli interessati devono presentare al Comune di Empoli apposita richiesta utilizzando i seguenti moduli:

- B1 per i privati cittadini;

- C1 per le imprese.

Occorre indicare la precisa identificazione del bene, la descrizione e la quantificazione dei danni subiti.

La scadenza per la presentazione della richiesta è stata stabilita alle ore 23:59 del 7 agosto 2020.

Le attività economiche possono presentare la domanda esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

I privati possono utilizzare le seguenti modalità:

- PEC all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it;

- raccomandata A/R al Comune di Empoli, Via Giuseppe del Papa 41 (in tal caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale);

- consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Empoli (previo appuntamento da fissare per telefono al numero 0571 686321.

Una volta raccolte le domande, il Comune di Empoli provvederà a trasmettere la documentazione alla Regione Toscana.

I moduli di domanda, le indicazioni operative e l’ordinanza del capo della Protezione Civile, sono disponibili in allegato a questa pagina del sito web istituzionale del Comune di Empoli: shorturl.at/bLUV0 .

Per informazioni scrivere a questa mail danninov19@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa