Tutta dedicata a Mozart la serata di sabato 11 luglio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (ore 21) con i Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Del genio salisburghese saranno eseguiti il Quartetto in fa maggiore K. 370, Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore K 285 e il Quintetto in la maggiore K. 581 "Stadler".

Il primo, composto durante la genesi di Idomeneo, risente delle esperienze maturate a Mannheim ed è dedicato a Friedrich Ramm, tra i maggiori oboisti del periodo. Al soggiorno a Mannheim rimanda anche il Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore K 285: a dominare qui è l’invenzione tematica, oltre lo stile galante. Chiude il Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore K 581 che Wolfgang Amadeus Mozart compose per un altro virtuoso dei suoi tempi, il clarinettista Antonio Stadler.

L’ensemble annovera Angela Camerini al flauto, Francesco Darmanin al clarinetto, Annalisa Desantis all’arpa, Damiano Tognetti e Daria Nacheva ai violini, Leonardo Bartali alla viola, Leonardo Ascione al violoncello e Davide Guerrieri all’oboe.

I biglietti – 20/15 euro – sono disponibili nei punti Box Office Toscana e, il giorno del concerto, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte dalle ore 10,30. In alternativa si possono acquistare online su www.ticketone.it. Sono previste riduzioni per studenti (muniti di tesserino), over 65 (muniti di documento), titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.

Tutti i concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina si svolgono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus.

Programma completo www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869.

La 40esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo e Leggiero Real Estate.

Programma sabato 11 luglio 2020

W.A. Mozart Quartetto in fa maggiore per oboe e archi, K 1 370

W.A. Mozart Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore, K 285

W.A. Mozart Quintetto in la maggiore per clarinetto, K. 581 "Stadler"

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio 2020 – ore 21

CORTILE DI MICHELOZZO - PALAZZO MEDICI RICCARDI – via Cavour – Firenze

Omaggio ad Astor Piazzolla

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore GIUSEPPE LANZETTA

Fisarmonica e Bandoneon MARIO STEFANO PIETRODARCHI

E. Morricone Medley

A. Piazzolla Adios Nonino

A. Piazzolla Milonga del Angel

A. Piazzolla La muerte del Angel

N. Rota Medley

R. Molinelli Poi qualcuno

A. Piazzolla Violentango

A. Piazzolla Jorge Adios

A. Piazzolla Libertango

Orchestra da Camera Fiorentina

XXXX Stagione

Informazioni e prenotazioni

www.orchestrafiorentina.it - info@ orchestrafiorentina.it - Segreteria Orchestra tel. 055-783374

Biglietti

Biglietti 20/15 euro

Biglietto ridotto a 15 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di documento), titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.

Prevendite

Box Office - via delle Vecchie Carceri, 1 (Firenze) - tel. 055 210804. Orario: mar/sab 10/19.30 - Lun 15.30/19.30 – www.ticketone.it. Prevendita anche presso il Museo di Orsanmichele e all’Auditorium di Stefano al Ponte nei giorni dei concerti, dalle 10,30 alle 21.

