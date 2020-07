Si riparte, è tutto pronto a Lizzano in Belvedere per l’arrivo de Il Bisonte Firenze

È tutto pronto a Lizzano in Belvedere per l’arrivo de Il Bisonte Firenze, che da domani al 24 luglio svolgerà proprio nella splendida località dell’appennino bolognese la prima parte della preparazione alla stagione 2020/21. Dopo la lunga pausa imposta dal lockdown e dalla pandemia di Covid-19, è finalmente arrivato il momento di ripartire, seppur seguendo le prescrizioni del protocollo sanitario attualmente in vigore: stamani la squadra si è sottoposta ai test medici a Villa Donatello, mentre domattina si radunerà direttamente all’Hotel Montepizzo, struttura di alloggio per il ritiro, per poi cominciare a lavorare agli ordini dello staff tecnico. Saranno dodici le giocatrici a disposizione: viste le assenze giustificate di Naoko Hashimoto, Mikaela Foecke e della giovane Nausica Acciarri, coach Marco Mencarelli ha aggregato alle dieci componenti della prima squadra due elementi del Volley Art Toscana, la schiacciatrice Arianna Vittorini (2002) e la palleggiatrice Caterina Neri (2002).

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze