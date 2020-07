Bagnoli (FdI): "Pontedera nel degrado, cittadini esasperati"

“Pontedera è di nuovo nel degrado più totale. Lo scorso 30 giugno avevamo fatto, come Fratelli d’Italia, un’interrogazione in consiglio comunale, per chiedere come mai Pontedera versasse in condizioni così pietose, con erba altissima lungo le strade principali, lungo le artieri e le rotonde con gravi conseguenze anche sul fronte della sicurezza”.

Lo ha detto Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. “Nei giorni scorsi ho fatto un sopralluogo al villaggio Gramsci perché mi hanno chiamato tantissimi cittadini che sono esasperati da questa situazione. Oltre all’annoso problema dell’ex consorzio agrario abbandonato al degrado più totale, le aiuole sono in uno stato disastrato, divani e frigoriferi abbandonati per le strade e ancora peggio una macchina bruciata accanto ad un parco dove giocano i bambini. Nonostante le numerose segnalazioni, l’Amministrazione comunale con il sindaco Matteo Franconi si occupa di tutto meno che del decoro urbano della città tanto sbandierato anche in campagna elettorale con mirabolanti promesse ai cittadini puntualmente disattese. Qualcuno ci spiega a cosa serve avere una delega specifica in giunta proprio al decoro urbano se l’assessore Mattia Belli non se ne occupa?. Ce lo chiedono i cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa